أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' توقع اتفاقية بث بطولة كأس الأمم الإفريقية مع اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' توقع اتفاقية بث بطولة كأس الأمم الإفريقية مع اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اتفاقية بث فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية أرضيًا على قناة تايم سبورت، مع اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، واللجنة المنظمة للبطولة.

جاء ذلك بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وأنهت الهيئة الوطنية للإعلام، كافة استعداداتها للقيام بالتغطية الإعلامية لكافة فعاليات البطولة، بدءًا من الغد، من بث للمباريات، ونقل تفاعلات جماهير الكرة المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.