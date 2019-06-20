أخبار مصر | التضامن أمام البرلمان: "الحكومة حاسة بالناس واحنا موجودين لخدمتهم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن أمام البرلمان: "الحكومة حاسة بالناس واحنا موجودين لخدمتهم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل، اهتمام الحكومة بالمواطنين وسعيها الدائم لتلبية احتياجاتهم، قائلة: "إحنا موجودين لخدمة الناس، والحكومة حاسة بالمواطن".

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وقالت الوزارة إن أى شخص غير مستحق يخرج من معاش تكافل وكرامة، يدخل محله أخر مستحق، متابعة: "عندنا موازنة لهذا البرنامج مُحددة تنفق لصالح البرنامج، وإحنا مش بنحوشها، إنما نرغب في توجيهها للمستحقين، وان التعليقات التى يصدرها البعض بأن الدعم النقدى "تكافل وكرامة" يذهب لغير مستحقية يٌثير المواطنين، ويضفى نوع من التشكيك حوله، مطالبة أى نائب يرى أن هناك حالة غير مستحقة يبلغ عنها لإيقاف المعاش الموجه له".

وبدوره، اقترح الدكتور عبد الهادي القصبى، أن يرشح كل نائب من الحضور 100 حالة للحصول على معاش تكافل وكرامة، وتقديمها للوزارة لبحث هذه الحالات ومنح المستحقين منها هذا المعاش، الأمر الذى رحبت به الوزارة.