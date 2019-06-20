أخبار مصر | المتحف المصري بالتحرير يحتفل بيوم الطفل الإفريقي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف المصري بالتحرير يحتفل بيوم الطفل الإفريقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل المتحف المصري بالتحرير اليوم الخمس بيوم الطفل الأفريقي، وذلك مع الأطفال من أبناء الجالية الأفريقية في مصر، واصطحبت مديرة المتحف صباح عبد الرزاق والدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية الأطفال، في جولة إرشادية داخل قاعات المتحف.

وشاهد الأطفال القطع التي تعبر عن أهم الحرف والصناعات المشتركة بقارة أفريقيا وأهميتها مثل صناعة السلال والزجاج والمعادن وتطعيمها والأخشاب والثروات المعدنية.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة رشا كمال، إن الإدارة نظمت بالتعاون مع إدارة المنظمات والتعاون الدولي بالوزارة برنامجًا توعوويًا لأطفال الجاليات الأفريقية لتسليط الضوء علي الرياضة وأهميتها على مر العصور.

وأضافت أن المتحف عقد ورشة عمل لتعليمهم كتابة أسمائهم بالخط الهيروغليفي، وصناعة الأشكال بمكعبات الليجو.