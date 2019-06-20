أخبار مصر | رسالة عاجلة من الإفتاء لـ المصريين بشأن البطولة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة عاجلة من الإفتاء لـ المصريين بشأن البطولة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندعو الله تعالى أن يوفق لاعبي المنتخب المصري إلى تحقيق ما يسعد قلوب المصريين جميعًا؛ فإن مثل هذه الإنجازات تبث العزم والطاقة الإيجابية في أرواح المصريين جميعًا".

ودعت الدار عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، جميع المصريين إلى الالتفاف حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم، مضيفة: "مهما كانت النتائج فعلينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا".

قالت دار الإفتاء المصرية: "