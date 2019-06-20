أخبار مصر | لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.. شاهد تجربة عملية لطريقة "برايل" والقلم الإلكتروني بالمتحف المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.. شاهد تجربة عملية لطريقة "برايل" والقلم الإلكتروني بالمتحف المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا الخليج 365 فيديو توضيحي لطريقة برايل والدعم السمعي الذي تم تزويد المتحف المصري بالتحرير بهما، حيث يستطيع الآن ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين أن يتعرفوا على تاريخ القطع الأثرية دون معاونة.

وأجرت ماريان جورج إحدى المتدربات بالمتحف المصري بالتحرير تجربة عملية باستخدام القلم الخاص، والذي تشير به على النص المراد سماعه فيقوم القلم بسرد حكاية القطعة الأثرية بإحدى اللغات الثلاث، العربية أو الإنجليزية أو الإيطالية.

جاء ذلك على هامش افتتاح مسار ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين اليوم والذي شهدة وزراء الآثار والسياحة والرياضة والرياضة و16 سفيرًا لدول العالم.

ويضم المسار ١٢ قطعة أثرية تنتمي لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة بدءً من بداية الأسرات، ثم الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ثم العصر المتأخر وإنتهاء بالعصر اليوناني الروماني، كما أن القطع المختارة لعرضها في المسار مصنوع من الحجر المصري الصلب كالجرانيت، يستطيع فاقد البصر خلال جولتة في المسار بالتعرف على القطعة من خلال بطاقات لتعريف القطعة الاثرية بلغة برايل وأجهزة الصوت الإلكترونية.

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والقطع المعروضة بالمسار هي لوحة نارمر، ثالوث الملك منكاورع من الأسرة الرابعة، هريم هرم الملك أمنمحات الثالث من الأسرة الـ 12، وتمثال للملك أمنمحات الثالث علي هيئة أبو الهول من الدولة الوسطى، وتمثال سينيفر وزوجتة من الأسرة الـ 18، تمثال للملك أمنحتب الثاني مع الإله ميريت سيجر من الأسرة ال 18، تمثال أمنحتب ابن حابو من الأسرة 18، وتمثال للإله سخمت جالسه، وتمثال للملك رمسيس الثاني، تابوت علي هيئة آدمية من عصر الملك بسمارك الثاني من الاسرة 26.

وقد تم تقديم دورة تدريبية بالتعاون مع الجانب الإيطالي لمجموعة من أمناء المتاحف المختلفة ومدرسة المكفوفين والقسم التعليمي بالمتحف المصري في الفترة من 16 إلى 19 يونيو، عن كيفية ارشاد المكفوفين داخل المتاحف.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، افتتح بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير جيامباولو كانتيني "Giampaolo Cantini" سفير إيطاليا بالقاهرة، صباح اليوم الخميس 19 يونيو، المسار الخاص بذوي الإحتياجات الخاصة "المكفوفين" بالمتحف المصري بالتحرير، وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين المتحف المصري بالتحرير والمعهد الإيطالي للآثار بالقاهرة، ومتحف ولاية أوميرو في أنكونا بإيطاليا، في إطار برنامج "تحيا إيطاليا" التابع لوزارة الخارجية الإيطالية والذي تنظمة لدعم التراث الثقافي العالمي.

ويعد هذا التعاون المثمر بين مصر وإيطاليا، هو من مطلق إيمان الدولتين بأهمية إشراك جميع فئات وأطياف المجتمع للتعرف على تراث وثقافة بلادهم وتعريفهم على جميع المقتنيات الأثرية الموجود بالمتاحف المصرية لمزيد من الوعي الأثري والثقافي، وتعاون المتحف المصري مع الجانب الإيطالي في تقديم تجربتها القوية في هذا المجال على نفس نهج تجربة مسار ذوي الإعاقة الخاص بمتحف أوميرو في أنكونا، وكيفية توفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المتاحف الاثرية والتعرف على جميع مقتنياتها الأثرية، لكي يستمتعوا بالفن والتراث مع جميع الجمهور.

وتعد هذه المبادرة هي صورة هامة لتبادل الخبرات الإيطالية والمصرية في مجال المتاحف والعمل الأثري، وآملون أن يكون هناك مزيدًا من التعاون المثمر وتكرار هذه المبادرة الهامة في مزيد من المتاحف المصرية، لاثراء مجال العمل الاثري والحفاظ على التراث الثقافي.