أخبار مصر | التضامن: سيتم إرسال مشروع قانون التأمينات الموحد إلى البرلمان خلال أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: سيتم إرسال مشروع قانون التأمينات الموحد إلى البرلمان خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل، الانتهاء من مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، موضحه أنه سيتم إرساله إلى البرلمان خلال أيام.

وتعقيبًا على تساؤل الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، حول الإجراءات المتخذة فى ضوء سحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، بعد قرار رئيس الجمهورية بسحبه، قالت الوزارة إنه تم إرسال خطاب لرئيس مجلس الدولة للوقوف على كيفية تطبيق الحكم، وتم إحالته إلى قسم الفتوى ونحن فى انتظار الرد، مؤكدة احترام أحكام القضاء وأنها واجبه التنفيذ.