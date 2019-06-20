أخبار مصر | الآثار تكشف ملابسات استبعاد تمثال "أنوبيس" من حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار تكشف ملابسات استبعاد تمثال "أنوبيس" من حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت وزارة الآثار عن خالص امتنانها وتقديرها لمن اختار رمز مصري عظيم مثل أنوبيس ليكون رمزًأ لحفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، وقالت إن الأمر كله اتسم بحسن النوايا التي تريد الترويج للحضارة المصرية، إلا أنه كان من الأفضل استخدام رمز يعبر ويتناسب مع الحدث الرياضي.

وأضافت الوزارة أن الشركة المنظمة للحفل لم ترجع لوزارة الآثار، ولم تأخذ رأي استشاريين أثريين، وعندما حدثت ضجة على السوشيال ميديا حول صورة أنوبيس وهي الأيقونة التي تم اختيارها، وحين تواصل وزير الشباب والرياضة، كان الرأي أنه كان من الأفضل وضع رمز يعبر عن الرياضة عند المصري القديم، فاتخذ الوزير قراره باستبعاد الأيقونة من حفل الافتتاح.

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وأضافت أنه لو تم استشارتها منذ البداية لقاموا بصنع مستنسخ أثري على درجة عالية من الاتقان يتناسب مع الحدث الرياضي.

جاء ذلك على هامش جولة وزير الآثار اليوم في المتحف المصري بالتحرير وكان يرافقه في جولته وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، وذلك لافتتاح مسار زيارة المكفوفين بالمتحف ومعرض مؤقت عن الرياضة في مصر عبر العصور.

يذكر أن ضجة كبيرة ثارت حول اختيار أنوبيس كأيقونة لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تنطلق غدًا حيث أن أنوبيس هو إله الموتى في الدولة المصرية القديمة، ثم هو إله التحنيط وحارس المقابر، وكذلك هو مرافق الموتى في العالم الآخر.