أخبار مصر | تفاصيل لقاء السيسي برئيس مجلس الشيوخ الروماني بمقر البرلمان في بوخارست

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء السيسي برئيس مجلس الشيوخ الروماني بمقر البرلمان في بوخارست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كالين بوبيسكو تيريتشانو رئيس مجلس الشيوخ الروماني، وذلك بمقر البرلمان في بوخارست.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس مجلس الشيوخ الروماني رحب بالرئيس، منوهاً إلى عمق الروابط التى تجمع الشعبين المصرى والروماني، ومشيداً بما شهدته العلاقات الثنائية من طفرة خلال الفترة الأخيرة من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، ومعرباً عن تطلعه لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

كما أوضح رئيس مجلس الشيوخ الروماني حرص بلاده على دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، مشيداً في هذا الصدد بالإنجاز الكبير الذي تحقق في مصر على مستوى تطوير البنية الأساسية في مدة زمنية قياسية، ومعرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في هذا الصدد.

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وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن التقدير لمتانة وقوة علاقات الصداقة بين مصر ورومانيا الممتدة على مدار أكثر من مائة عام، والتي ظلت راسخة وثابتة رغم ما مرت به البلدان من متغيرات سياسية واقتصادية، خاصةً وأنها قائمة على أساس من الاحترام والتقدير المتبادل والانفتاح على التعاون في مختلف المجالات.

كما أكد الرئيس الاهتمام الذي توليه مصر بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين للمساهمة في تعظيم التواصل وإثراء البعد الشعبي في العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ورومانيا، مشيداً سيادته في هذا الصدد بحرص البرلمان الروماني على المداومة على إنشاء جمعية للصداقة المصرية الرومانية عند تجديد ولايته الدستورية.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تناول استعراض آخر التطورات على صعيد جهود تحقيق التنمية الشاملة فى مصر، فضلاً عن مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وكذا الرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تستند إلى تحقيق التنمية بالتوازي مع المواجهة الأمنية والفكرية، حيث أوضح الرئيس الجهود التي تبذلها مصر على مختلف الأصعدة للتعامل مع تلك الظاهرة التى باتت تهدد أمن واستقرار كافة دول العالم، وقد أعرب رئيس مجلس الشيوخ الروماني عن دعم بلاده للجهود المصرية فى هذا الصدد، مؤكداً أهمية وقوف المجتمع الدولى صفاً واحداً للقضاء على الإرهاب.