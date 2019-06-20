أخبار مصر | عاجل.."السيسي" يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.."السيسي" يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته في بوخارست، الفريق أول نيكولاي لونيل، رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التطلع لتنمية التعاون الثنائي مع رومانيا في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

من جانبه؛ أعرب رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية عن سعادته بزيارة الرئيس إلى رومانيا والالتقاء به، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، ومشيداً بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، والنجاحات التي تتحقق على صعيد مكافحة الإرهاب من خلال العملية الشاملة "سيناء 2018".

كما أعرب رئيس الأركان الروماني عن إعجابه بما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي، وما يجري تنفيذه من مشروعات قومية بهدف تحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن استقرار مصر يعد أمراً لا غنى عنه لاستقرار الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، وهو الأمر الذي تهتم به رومانيا لما له من أثر مباشر على استقرار المناطق المتاخمة لها جغرافياً.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري والأمني والتدريب، كما تم استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز السلم والأمن الإقليمي.