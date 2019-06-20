أخبار مصر | "الصحة" ترفع الاستعدادت القصوى بالتزامن مع انطلاق البطولة الأفريقية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" ترفع الاستعدادت القصوى بالتزامن مع انطلاق البطولة الأفريقية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة عن خطة التأمين الطبي لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها غدا الجمعة، حيث سيتم عقد غرفة عمليات مركزية تنسق مع غرف العمليات الرئيسية للحكومة في رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى انعقاد غرف عمليات فرعية بمدريات الشئون الصحية بالمحافظات التي سيتم تنظيم البطولة بها.

وتختص غرف العمليات بمتابعة ورصد أي حالات مرضية سواء فردية أو جماعية بين الفرق المشاركة بالبطولة أو الوفود المشاركة في فعالياتها أو المشجعين، مع متابعة وتنسيق الجهود لنقلهم إلى أقرب منشأة صحية حال الحاجة لتلقي خدمات طبية، مع التأكد من تلقيهم أعلى درجات الرعاية الطبية، كما تتضمن خطة التأمين إقامة عيادة طبية متخصصة في كل فندق من الفنادق التي تستضيف المنتخبات الإفريقية أو مشجعيها أو الوفود المشاركة بالبطولة.

وستكثف وزارة الصحة من خلال إدارة مراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائي حملات التفتيش والرقابة للفنادق التي ستستضيف المشاركين بالبطولة، بهدف الإطمئنان لسلامة الأغذية والمشروبات المقدمة لهم، وأخذ عينات دورية من المياه والغذاء بفنادق المشجعين والوفود المشاركة بالبطولة للتأكد من سلامتها، كما سيتم رش الحدائق بفنادق الضيوف للتخلص من ناقلات الأمراض بصفة دورية، وطبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

كما تم توجيه الحجر الصحي في مختلف المطارات بتكثيف جهوده الوقائية خلال فترة انعقاد البطولة وتوفير كافة التطعيمات الخاصة بكل دولة، بالإضافة إلى توزيع سيارات الإسعاف بالقرب من الأماكن التي سيتواجد بها المشاركين بـ"البطولة".

وتشمل الخطة تحديد مستشفيات إخلاء ضمن "خطة التأمين الطبي"، لنقل أية حالات طارئة أو مرضية من "ضيوف مصر" خلال البطولة إليها، مع رفع درجة الاستعداد بتلك المستشفيات، والتأكد من توافر كافة احتياجاتها.

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وتتضمن الخطة تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولي مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، فضلًا عن وجود فريق طبي بكل عيادة على أعلى مستوى، وعقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة، وسيتم تأمين مباراة الافتتاح بـ41 سيارة إسعاف مجهزة ومتمركزة داخل وخارج محيط الاستاد.

وكما تتضمن الخطة تأمين المشجعين طبيًا من خلال نشر 11 فريقًا طبيًا وسط مدرجات المشجعين، حيث يتكون كل فريق من ثلاثة "أخصائين خدمات إسعافية" لسرعة التدخل في حال حدوث أي حالة مرضية.

وأعلنت وزارة الصحة عن تخصيص الخط الساخن رقم "998" لجميع الضيوف المشاركين للاستفسار والإجابة عن كافة الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية التي تقدمها مصر لضيوفها، وذلك باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى الرقم "123" باللغة العربية.

وستخصص الوزارة منافذ بجميع الاستادات المقامة عليها البطولة لمسح جميع الوفود والمشجعين من الدول الأفريقية المشاركة، من فيروس "سي"، والأمراض غير السارية مجانًا، على أن يتم إعطاؤهم كارت مثيل الكارت الذي يحصل عليه المواطن المصري في مبادرة "100 مليون صحة"، والذي يتضمن نتائج الفحص، ولكن سيكون باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، فضلًا عن توزيع مطبوعات تتضمن نصائح وإرشادات صحية توعوية للوقاية من الأمراض واتباع الأسلوب الأمثل للحياة الصحية السليمة.