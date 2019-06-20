أخبار مصر | "الصيادلة" تعد توصيات بشأن مشروعي هيئة الأدوية والإيجارات الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تعد توصيات بشأن مشروعي هيئة الأدوية والإيجارات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت النقابة العامة للصيادلة، برئاسة المستشار محمد فكرى، الممثل القانونى للنقابة، وأعضاء لجنة إدارة النقابة الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، اجتماعًا مع النقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات لمناقشة مشروعى قانون الإيجارات الجديدة فيما يخص الصيدليات، وهيئة الأدوية إضافة إلى مناقشة معايير تسجيل الصيدليات بالتأمين الصحى.

وتم بالاجتماع طرح كافة الآراء والمقترحات التى تتعلق بالثلاثة موضوعات، وإتاحة الفرصة لكافة النقباء لعرض رؤيتهم والنقاط التى تحتاج لتعديل فى مشروعى القوانين، وابدي نقباء الفرعيات استعدادهم للتعاون لضمان خروج القوانين بصورة تضمن حقوق الصيادلة وتساهم فى الارتقاء بالمهنة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، انه جارى صياغة التوصيات التى تم عرضها بالاجتماع تمهيدًا لإرسالها يوم الأحد المقبل للجهات المختصة.