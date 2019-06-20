أخبار مصر | قرار عاجل من الأعلى للجامعات بشأن المقبولين بكلية التكنولوجيا الحيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من الأعلى للجامعات بشأن المقبولين بكلية التكنولوجيا الحيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المجلس الأعلي للجامعات الخاصة على زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتكون 250 طالبا بدلا من 150 طالبا بدءاً من العام الجامعي 2019/2020.

كما وافق المجلس على مذكرات التفاهم المقرر توقيعها بين بعض الجامعات الخاصة والجامعات الدولية، وهى على النحو التالى:

1.جامعة الأهرام الكندية، وجامعتى أوشن كاونتى وكيين بنيو جيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية.

2.جامعة مصر الدولية وكل من جامعة سان انطونيو الكاثوليكية فى مورسيا بإسبانيا، وكلية برست لإدارة الأعمال بفرنسا.