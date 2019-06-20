مصر | والد الطفلة المنتحرة بالبدرشين: استغلت تواجدها بمفردها.. وشنقت نفسها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد الطفلة المنتحرة بالبدرشين: استغلت تواجدها بمفردها.. وشنقت نفسها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات في انتحار الفتاة الطالبة، وقال والدها في تحقيقات النيابة، إنه في الأونة الأخيرة، كانت ابنته تعاني من أزمة نفسية وأنها استغلت تواجدها بمفردها فى غرفتها وشنقت نفسها.

وأضاف والد الفتاة، البالغة من العمر 15 عاما، أنه اكتشف غيابها، فطرق عليها باب غرفتها المغلق، إلا أنها لم تستجب، مما دفعه لكسر الباب، وعثر عليها، معلقة من رقبتها بشباك غرفة نومها، فحاول إسعافها بنقلها لمستشفى البدرشين، إلا أنها كانت فارقت الحياة.

وكشفت التحقيقات، أن دخل أهلها غرفتها، ووجدوها معلقه من رقبتها بشباك الغرفة، وتم نقلها على المستشفى بالبدرشين، ولكن فارقت الحياة.

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وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة فتاة انتحرت بشنق نفسها داخل غرفة في البدرشين، لمرورها بأزمة نفسية، لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد انتحار فتاة فتاة داخل مسكنها، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين، لرجال المباحث، أن فتاة انتحرت بشنق نفسها، بسبب إصابتها بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.