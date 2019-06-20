شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إطلاق 39 قافلة طبية مجانية بـ24 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 39 قافلة طبية مجانية، بدءا من الخميس وحتى آخر الشهر الجاري بـ24 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، ان المحافظات المستهدفة هي الشرقية، والجيزة، والبحر الاحمر، والدقهلية، وجنوب سيناء، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، والاقصر، والاسكندرية، وبنى سويف، وسوهاج، والقاهرة، والوادى الجديد، وبورسعيد، والبحيرة، واسوان، وقنا، والغربية، والسويس، ومطروح، والمنوفية، ودمياط، الاسماعيلية.

يأتي تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، والإهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، والحدودية.

وأضاف أن مدة عمل القافلة يستمر ليومين، مشيرا إلى انه تم اطلاق قافلة طبية اليوم، في منطقة صان القبلية مركز صان الحجر بالشرقية، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية أخرى صول مركز اطفيح محافظة الجيزة، وبرانيس وحماطة وابوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الاحمر، وابوماضى 57 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والطرفة مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، وذلك خلال يومي 21 و22 يونية الجارى.

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ولفت مجاهد إلى انه سيتم تنفيذ 7 قوافل طبية يومي 22 و23 يونية الحالى، بمناطق كفر العمار مركز طوخ محافظة القليوبية، والجمايلة مركز دسوق محافظة كفرالشيخ، والقرية الثانية مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وحاجر الرياينة مركز ارمنت محافظة الاقصر، والكرانتينة مركز غرب محافظة الاسكندرية، والانصار مركز اهناسيا محافظة بني سويف، واحمد اسماعيل مركز اخميم محافظة سوهاج، بالاضافة إلى اطلاق قافلتين طبيتين اخريين في منطقتى زرزارة مركز الغردقة محافظة البحر الاحمر، وكفر العلو مركز حلوان محافظة القاهرة، وذلك في يومي 23 و24 من الشهر الجاري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء الصادق المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، انه سيتم تنفيذ 4 قوافل طبية أخرى في يومي 24 و25 من شهر يونية الجارى بمناطق تنيدة مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وقرية الرضوان مركز جنوب بورسعيد، واولية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكوم ابو اسماعيل مركز ابوحمص محافظة البحيرة، كما سيتم اطلاق 6 قوافل طبية أخرى في مناطق ابوغالب مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وخريت 1 مركز نصر النوبة محافظة اسوان، والعزب مركز دشنا محافظة قنا، وجمعية ادفو مركز سفاجا محافظة البحر الاحمر، وواديي الشيخ عواد ومجمع السلام مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، والشهيدي مركز المحلة أول محافظة الغربية، وذلك في يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

وأضافت «الصادق» أنه سيتم تنفيذ 8 قوافل خلال يومي 26 و27 يونية بمناطق وحدة جنيفة الصحية مركز حى الجناين محافظة السويس، والظافر مركز براني محافظة مطروح، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، ومنشأة ابومليح مركز سمسطا محافظة بني سويف، ووحدة الوفاء مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والنواصرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووحدة ابوصوير البلد مركز ابوصوير محافظة الاسماعيلية، لافتة إلى أنه سيتم اطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي عرب دوريش مركز فاقوس محافظة الشرقية، ومساكن الكمين بغارب مركز راس غارب محافظة البحر الاحمر، وذلك في يومي 27 و28من الشهر نفسه.

كما سيتم تنفيذ قافلتين طبيتين خلال يومي 28 و29 يونية بمنطقتى القصر مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، وبطرس مركز شربين محافظة الدقهلية، واخيرا سيتم اطلاق 3 قوافل طبية في مناطق حبلوك مركز اطسا محافظة الفيوم، ووحدة العجمى البحرية مركز العجمى محافظة الاسكندرية، وعزبة عمارة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وذلك في يومي 29 و30 يونية الجاري.

وأشارت «الصادق» إلى أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتثمل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النساء والتوليد، والباطنة، والاطفال، وانف واذن، وعظام، وجراحة، ورمد، واسنان، بجانب توفير خدمات تنظيم الاسرة، وخدمات طبية أخرى مثل الاشعة والتحاليل الطبية، بالاضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى اجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتامين الصحى، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذة القوافل.