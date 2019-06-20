شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل وفدًا من أساقفة الكنيسة العالمية بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، وفدًا من أساقفة الكنيسة العالمية بألمانيا، برئاسة الأسقف المساعد أودو بنتز، رئيس مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط، وبحضور الأب رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة، خلال زيارتهم للقاهرة.

وقال شيخ الأزهر، خلال اللقاء، إن تعاليم الإسلام الحقيقية تدعو إلى صنع سلام حقيقي وأخوة إنسانية بين أتباع الديانات السماوية، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على التواصل والتعاون مع المؤسسات الدينية، وتبادل الرؤى والأفكار مع مختلف الحضارات والثقافات بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة.

من جانبه، أعرب وفد الأساقفة الألمان عن تقديره لرؤية شيخ الأزهر للسلام والتواصل والتعايش بين الأديان والحضارات المختلفة، مؤكدًا حاجة ألمانيا لمناهج الأزهر وخطاباته المعتدلة، باعتباره أبرز المؤسسات الإسلامية المعتدلة في العالم.