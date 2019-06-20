شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لـ«رئيس مجلس الشيوخ الروماني»: مهتمون بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع كالين بوبيسكو تيريتشانو، رئيس مجلس الشيوخ الروماني، وذلك بمقر البرلمان في بوخارست.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس الشيوخ الروماني رحب بالرئيس، منوهًا بعمق الروابط التي تجمع الشعبين المصري والروماني، ومشيدًا بما شهدته العلاقات الثنائية من طفرة خلال الفترة الأخيرة من خلال الزيارات عالية المستوى المتبادلة، معربًا عن تطلعه لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

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كما أوضح رئيس مجلس الشيوخ الروماني حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا في هذا الصدد بالإنجاز الكبير الذي تحقق في مصر على مستوى تطوير البنية الأساسية في مدة زمنية قياسية، ومعربًا عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في هذا الصدد.

وذكر بسام راضي أن الرئيس أعرب عن التقدير لمتانة وقوة علاقات الصداقة بين مصر ورومانيا الممتدة على مدار أكثر من مائة عام، والتي ظلت راسخة وثابتة رغم ما مرت به البلدان من متغيرات سياسية واقتصادية، خاصة أنها قائمة على أساس من الاحترام والتقدير المتبادل والانفتاح على التعاون في مختلف المجالات.

كما أكد الرئيس الاهتمام الذي توليه مصر بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين للمساهمة في تعظيم التواصل وإثراء البعد الشعبي في العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ورومانيا، مشيدًا في هذا الصدد بحرص البرلمان الروماني على المداومة على إنشاء جمعية للصداقة المصرية الرومانية عند تجديد ولايته الدستورية.

وأضاف راضي أن اللقاء تناول استعراض آخر التطورات على صعيد جهود تحقيق التنمية الشاملة في مصر، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكذا الرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تستند إلى تحقيق التنمية بالتوازي مع المواجهة الأمنية والفكرية، حيث أوضح الرئيس الجهود التي تبذلها مصر على مختلف الأصعدة للتعامل مع تلك الظاهرة التي باتت تهدد أمن واستقرار كل دول العالم، وأعرب رئيس مجلس الشيوخ الروماني عن دعم بلاده للجهود المصرية في هذا الصدد، مؤكدًا أهمية وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا للقضاء على الإرهاب.