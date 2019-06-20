شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يحيل المسؤولين عن كنترول الإعدادية للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة جميع العاملين في كنترول الشهادة الإعدادية بإدارة إيتاى البارود التعليمية للنيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق معهم في التهمة المنسوبة إليهم بتزوير درجات الطلاب بالإدارة، بناءً على المذكرة التي قدمها إليه محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

كان الكنترول المركزى بمديرية التربية والتعليم، برئاسة محمد المصرى، قام بمراجعة أعمال رصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية، بتوجيهات وكيل الوزارة، واكتشف وجود تجاوزات جسيمة في رصد درجات الطلاب بإدارة إيتاى البارود.

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وقرر وكيل الوزارة بإحالة تلك المخالفات للشؤون القانونية، وبالتحقيق تبين صحة تلك التجاوزات، كما تبين قيام المسؤولين بإضافة درجات على غير الحقيقة، وتمت إحالة المذكرة المحررة من الشؤون القانونية إلى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الذى قرر إحالة المسؤولين عن الكنترول للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ شؤونهما تجاه المتهمين، مع إقصاء رئيس الكنترول عن منصبه.

واعتمد محافظ البحيرة نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية، أول الشهر الجارى، بنسبة نجاح بلغت 69.89٪، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90 ألفًا و861 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 89 ألفًا و517 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 62 ألفًا و559 طالبًا وطالبة.

وجاءت إدارة إيتاى البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29 % وحصلت الطالبة هاجر إبراهيم عبدالله سليمان على المركز الأول بإدارة إيتاي البارود التعليمية بمدرسة جنبواى بنسبة 99.82%.