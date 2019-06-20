شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يزور البرلمان الروماني: الإرهاب ظاهرة تمثل تحديًا للعالم بأسره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع مارتشيل تشولاكو، رئيس مجلس النواب الروماني، وذلك بمقر البرلمان في بوخارست.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «تشولاكو» رحب بزيارة الرئيس للبرلمان الروماني، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تؤكد اهتمام الرئيس بالتعاون مع رومانيا على المستويين الحكومي والشعبي، ومؤكدًا ما يكنه الشعب الروماني من احترام للشعب المصرى وما يربطهما من علاقات تاريخية، مع الإعراب عن تطلعه لأن تمثل زيارة الرئيس تدشينًا لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين.

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وأوضح راضي أن الرئيس هنأ «تشولاكو» على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب في مايو الماضي، معربًا عن شكره لحفاوة الاستقبال في رومانيا، ومؤكدًا تقديره العميق لما لمسه خلال الزيارة من رغبة متبادلة في تعميق أواصر علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين، ومشيرًا إلى ما شهدته الزيارة من مباحثات مثمرة وإيجابية، وما أسفرت عنه من اتفاق بين الجانبين على أهمية العمل لدفع التعاون المشترك في المجالات المختلفة، خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتجارى.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب الروماني أشاد، خلال اللقاء، بالدور المقدر والفاعل لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا في هذا الصدد بجهودها في مكافحة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وأوضح الرئيس أن تدعيم الاستقرار في الدول العربية والأفريقية يتعين أن يشكل ركنًا أساسيًا في استراتيجية مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية.

أما بالنسبة لمكافحة الإرهاب، فقد أكد الرئيس أن هذه الظاهرة أضحت تمثل تحديًا للعالم بأسره، مؤكدًا ضرورة أن تشمل الجهود الدولية لمواجهتها كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون تمييز، في ضوء الترابط الفكري والعقائدي والتنظيمي بين جميع هذه التنظيمات وانتهاجها لخطاب يحض على الكراهية والعنف تجاه الآخر.