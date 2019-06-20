شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تدعو المصريين إلى الالتفاف حول منتخبهم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت دار الإفتاء المصرية عن تمنيها أن يوفق الله لاعبي المنتخب المصري إلى تحقيق ما يسعد قلوب المصريين جميعًا؛ مضيفة أن «مثل هذه الإنجازات تبث العزم والطاقة الإيجابية في أرواح المصريين جميعًا».
وتابعت الدار، في بيان على «فيس بوك»: «كما يسعدنا أن ندعو جميع المصريين إلى الالتفاف حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم، ومهما كانت النتائج فعلينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا».
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