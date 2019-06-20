شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات عرض بالميادين ومراكز الشباب والنوادي بالمحافظات لمشاهدة البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت المحافظات، اليوم الخميس، لاستقبال الجماهير لمشاهدة مبارايات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق مساء الجمعة بشاشات عرض عملاقة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية والأماكن السياحية ومراكز الشباب والنوادي الاجتماعية.

وفي السويس، استقبل الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وسعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، وعدد من القيادات التنفيذية بعثة منتخب تونس أحد المنتخبات المجموعة الخامسة التي تضم مالي وموريتانيا وانجولا وبمقر إقامته بأحد الفنادق السياحية بالعين السخنة وكان في استقبالهم وشهد الاستقبال فقرات فنية وأغنيات على أنغام السمسمية بقيادة الفنان محمد جابر، كما قدمت عروض لفريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب المدينة.

في البحر الأحمر، استعدت المحافظات لاستقبال الجماهير بشاشات عرض عملاقة بالميادين العامة والممشى السياحي بشارع النصر بالغردقة ومراكز الشباب والنادي الاجتماعي لمشاهدة المبارايات.

وأكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على سرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الشباب والرياضة ومجلس المدن قبل إنطلاق البطولة بوقت كاف لاستيعاب الإقبال الجماهيرخاصة السياح الذين يحرصون على حضور المباريات لتشجيع الفريق الوطني.

وفي القليوبية، أكد الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إنه قرر وضع شاشات عرض بكل ميادين مدن المحافظة استعدادًا للبطولة تم توفير 93 مركز شباب مستعدة للمشاهدة الجماعية واستقبال الجماهير.

وقال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إنه عقد عدة اجتماعات مع السادة مديري الإدارات الفرعية للتأكيد على استعدادات مراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الجماهير المصرية لمشاهدة المباريات ضرورة استعداد المراكز بشاشات عرض عملاقة أو تليفزيونات كبيرة تصلح للمشاهدة الجماعية واستقبال الجماهير.

وفي الدقهلية، أكد رياض جمال الدين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، إنه سيتم تركيب شاشات عرض لبث مباريات كأس أمم أفريقيا داخل 211 مركز شباب ونادي على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة.

وقال جمال الدين في تصريحات صحفية: «هناك خطة من المديرية لمتابعة جميع مراكز الشباب والأندية ببث المباريات طوال البطولة، لأن المديرية تهدف لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين تتناسب مع مدى أهمية البطولة التي تنظمها مصر والتي يتمنى الجميع أن تخرج بصورة تليق بأصالتها وعظمة شعبها».

وأضاف «سيتم تركيب شاشات عرض داخل 191 مركزًا للشباب و20 ناديًا رياضيًا، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لمشاهدة المباريات.

وفي المنيا، قال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، إنه تم الانتهاء من استعدادات بطولة الأمم الأفريقية بالمحافظة، حيث تم تخصيص 2 شاشة عملاقة إحداهما في نادي فكرية أبوقرقاص جنوب مدينة المنيا، والثانية بنادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا، لبث المباريات للمواطنين بالمجان.

وأضاف «عكاشة» في تصريحات، أنه تم تخصيص 85 صالة داخل مراكز الشباب بالمدن والقرى لإذاعة المباريات والاشتراك في قناة تيم سبورت.

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وفي قنا، أعلن اللواء المحافظ عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن مديرية الشباب والرياضة والوحدات المحلية التسعة بالمحافظة انتهت من تجهيز 45 مقر لعرض مباريات البطولة، مشيرًا إلى أنه تم إتاحة 45 مقر مراكز شباب وحدائق وأندية- ميادين على مستوى مراكز ومدن المحافظة ودعمها بشاشات عرض كبيرة لمشاهدة مباريات البطولة، بالإضافة إلى تجهيز باقي مراكز الشباب ودعمها بشاشات عرض صغيرة وأجهزة تليفزيون لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف المدن والقرى لمتابعة المباريات.

وفي جنوب سيناء، قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء خلال جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ موقف الشاشات العملاقة بعدد من الميادين بالمدينة مثل ميدان قصر الثقافة وميدان مسجد الصحابة بالسوق القديم وأعطى توجيهاته بتوفير خدمة مشاهدة جيدة للمواطنين أو التأكد من جودة الصورة والصوت وكافة التجهيزات الأخرى وتجهيز الميادين.

وفي الشرقية، قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية أنهت استعدادتها لإقامة وتركيب شاشات لعرض البطولة بمختلف الأندية ومراكز الشباب والبالغ عددها 170 مركز شباب بنطاق دائرة المحافظة، مؤكدًا على أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة الحماية المدنية ومرفق الإسعاف لتأمين المواطنين الذين سيحتشدون أمام الشاشات للاستمتاع بمشاهدة المباريات.

وفي كفر الشيخ، استعدت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك من خلال توفير شاشات عرض لإذاعة البطولة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وكذلك تخصيص أماكن للمشاهدة المجانية طوال أيام البطولة، والتي تبدأ من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، الحرص على إتاحة مشاهدة البطولة لجميع المواطنين مجانا، ولذا تم تجهيز ٥٥ مركز شباب ونادي حتي الآن، بالإضافة إلى معسكر الشباب ببلطيم، حيث تم وضع أجهزة تلفزيونية وشاشات عرض وداتا شو، لكي يتمكن اعضاء مراكز الشباب وكافة الأهالي

وفى المنوفية، وجه المحافظ بإذاعة المباريات مجانا بخمسة واربعين مركز شباب على مستوى مراكز المحافظة عن طريق شاشات عرض وفرتها مديرية الشباب والرياضة لإتاحة فرصة أكبر لمتابعة الجماهير من عشاق الرياضة للمباراة النهائية بين المنتخب الوطني لكرة القدم ومنتخب الكاميرون .

حيث ستبث المباراة بـ14 مركز للشباب بمركز ومدينة شبين الكوم و6 مراكز للشباب بأشمون ومثلهم بالباجور والشهداء و5 مراكز ببركة السبع و4 بمنوف ومركزين بتلا واخرين بقويسنا.

وأكد المحافظ أن من حق الجميع التمتع بروح المشاهدة الجماعية وتشجيع المنتخب الوطني خاصة بين جموع الشباب الذين يتعذر عليهم تحمل الأعباء المادية للإشتراك في قنوات ذات الحقوق الحصرية لبث هذه المباريات، متمنياً التوفيق للمنتخب القومي وإسعاد الجماهير المصرية وتجديد الروح الرياضية والإحتذاء بهم كقدوة للنجاح والمثابرة.

وفي أسيوط، قاللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه تم تجهيز عدد 50 مركز شباب ونادي رياضي لإذاعة مبارايات كأس امم افريقيا 2019 بمختلف قرى ومراكز المحافظة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل لافتاً إلى انه تم تجهيز المتنزهات والحدائق العامة لإتاحة الفرصة امام الجماهير لمتابعة تلك المبارايات وتشجيع المنتخب المصري، مؤكدا على اهتمام المحافظة بالنشاط الرياضي والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لاستقبال المواطنين .

وشدد المحافظ على مسؤولى مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارتها الفرعية ورؤساء المراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من الاستعدادات اللازمة لعرض المباريات موضحاً أنه تم تجهيز كافة القاعات المحددة بالمقاعد والتهوية اللأزمة فضلا عن شراء عدد من أجهزة البث الرقمية .

وأوضح محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد من القاعات الاضافية بمراكز الشباب والأندية الرياضية لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لتوفير فرصة أمام الجماهير لمتابعة المباريات.

وفى دمياط، أعلن محمود أبوزهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، عن تجهيز 50 شاشة عرض عملاقة لمشاهده مباريات كأس الأمم الأفريقية بالمراكز الشباب في المحافظة، مشيرا إلى زيادة اعداد الشاشات بعد ان كانت 39 شاشة لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية في كل مراكز الشباب في المحافظة وتوفيرها مجانا لخدمة المواطنين ورواد المراكز .

وفي سوهاج، وجه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، بتوفير الإمكانات اللازمة لوضع شاشات عرض بجميع مراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة، استعدادا لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتوجيه دعوة عامة للمواطنين لمشاهدة المباريات مجانا، إضافة إلى الإستاد الرياضي لإذاعة المباريات وتشجيع المنتخب الوطني.

وأوضح كمال أبوضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في سوهاج، أنه جرى تجهيز 43 مركز شباب بـ11 إدارة شبابية على مستوى المحافظة، مؤكدا توفير شاشة عرض عملاقة باستاد سوهاج الرياضي كمسرح مكشوف، وتخصيص مكان للعائلات والأسر السوهاجية، وفتح أبواب الدخول مجانا للشباب لافتا إلى تنظيم مسابقة باستاد سوهاج الرياضي للتوقعات بنتائج مباريات منتخب مصر، وتسليم 5 من الفائزين بالمسابقة «تي شيرت» المنتخب.