شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير العراق بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الخميس، السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة ، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بالسفير العراقي بالقاهرة، متمنيا له ولبلاده السلام والاستقرار والرخاء، وقدم له هدايا تذكارية والتقاط الصور.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى عظته الأسبوعية مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنيا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني ملاعب الأنشطة الرياضية بالأنبا رويس بالعباسية وسط فرحة كبيرة من الآباء الكهنة والشعب.
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