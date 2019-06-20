شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تبدأ زراعة أول أرز صيفي غير مُستهلك للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد يماني، مدير عام محطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، إن المحطة ستقوم خلال الأيام القادمة بزراعة أول محصول للأرز الصيفي غير مستهلك للمياه على أرض المحافظة، من أنواع معينة تم إجراء تجارب بحثية عليها خلال الفترة الماضية.

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وقال «يمانى»: إن «التجربة سيتم تنفيذها على مساحة فدان كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن هذا الصنف من الأرز يتحمل درجة الحرارة المرتفعة وملوحة وظروف التربة، ويتم ريه كل 10 لــ12 يومًا مثل محصول الذرة والقمح، كما أن معاملته الفنية سواء في الري أو التسميد ليست مُعقدة ولا تحتاج إلى مجهود كبير مثل الأرز العادي».

وأضاف «يماني» أنه في حالة نجاح هذه التجربة سيتم إخطار الجهات المعنية بهدف رفع الحظر عن زراعة الأرز بالمحافظة والتنسيق مع مديرية الزراعة لتحفيز المزارعين لزراعة هذا الصنف.

يذكر أن وزارة الرى قررت حظر زراعة الأرز للحفاظ على مياه الخزان الجوفي، خاصة أن المحافظة يمكنها تدبير اللازم من كميات الأزر للاستهلاك المحلي من خلال المحافظات الأخرى، بدلاً من زراعته على مياه الآبار الجوفية.