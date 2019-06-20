شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يدعو الصين لتنسيق ثلاثي مع مصر في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، الجانب الصيني إلى أن يكون هناك تنسيقًا ثلاثيًا مع مصر في أفريقيا، خاصة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى الدور التنموي الصيني الخالي من المشروطية السياسية في القارة الإفريقية.

وأعرب الدكتور عبد العال، خلال لقائه والوفد البرلماني المرافق له، أمس الأربعاء، مع نائب الرئيس الصيني وانج تشي شان، عن سعادته بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الصينية، الذي يتناسب مع ما لدى البلدين من قواسم حضارية مشتركة، ورؤى متقاربة إزاء العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وقال «عبد العال»، وفقا لبيان صدر الخميس عن الوفد البرلماني: إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توطيد هذه العلاقات، وهو ما ظهر جليا في الزيارات المتبادلة والمتكررة»، مشيدا بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، الذي تمثل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى المتبادلة أحد أبرز مؤشراته، وهو ما يلقي بظلاله الإيجابية على العلاقات بين البلدين الصديقين.

كما أشاد «عبد العال» بالدور المحوري الذي تقوم به الصين على الصعيد الدولي، خاصة على مستوى دعم الأمن والسلم الدوليين، مثمنا الدور الصيني البارز في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق المصري الصيني في هذا الشأن، منوها إلى الدعم الصيني للمواقف والقضايا المصرية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد الدكتور علي عبد العال أهمية تطوير العلاقات المصرية الصينية على المستوى البرلماني، مشيرا إلى وجود العديد من الآليات التعاونية البرلمانية المصرية الصينية، حيث توجد جمعية للصداقة البرلمانية المصرية الصينية، فضلا عن وجود آلية التبادل الدورية البرلمانية المصرية الصينية والتي عقدت اجتماعها الخامس خلال الزيارة.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الصيني، وانج تشي شان، عمق العلاقات المصرية الصينية والتي تعبر عن القواسم التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين، ما مثل حافزا مهما للقيادة السياسية في البلدين للبناء على تلك العلاقات حتى وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في ضوء رؤى متقاربة للبلدين تجاه العديد القضايا محل الاهتمام المشترك.