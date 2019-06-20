شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع سفيرة سلوفينيا التعاون في مجال النقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، سفيرة سلوفينيا بالقاهرة، ماتيا بريفولشيك، وذلك لبحث أوجة التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور قيادات وزارة النقل.

تباحث الجانبان حول زيادة التعاون في مجال النقل البحري بين الجانبين وخاصة بين الموانئ المصرية وميناء كوبر السلوفيني، حيث أكد الوزير أن هناك اهتمام كبير بتطوير منظومة النقل البحري من خلال إنشاء عدد من المحطات المتعددة الأغراض وتطوير الأرصفة وتعميق الغاطس، مشيرا إلى إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية والذي سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة.

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من جانبها، أوضحت سفيرة سلوفينيا أن ميناء كوبر بسلوفينا يعتبر من أهم الموانئ المرتبطة بالدول الأوروبية والذي يقوم بدور كبير في حركة الصادارات والواردات لعدد من الدول الأوروبية، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين ميناء كوبر والموانئ المصرية مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد بحيث يكون هذا الميناء بوابة للصادرات والورادات المصرية من وإلي أوروبا، وتكون الموانئ المصرية بوابة التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة مع موقع مصر الجغرافي المتميز ومكانتها الدولية ورئاستها للاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أن ميناء كوبر من أفضل الموانئ البحرية الأوروبية، فأكد وزير النقل على أهمية هذا التعاون والاستفادة من هذه الخبرات خاصة وأن النقل البحري توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل اهتماما كبيرا لدعم الاقتصاد القومي.

كما تباحث الجانبان في إمكانية التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق، حيث استعرض المستشار الاقتصادي لسفارة سلوفينبا الإمكانات الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها الشركات والمصانع في سلوفينيا في هذا المجال، مثل أجهزة منع الضوضاء الناشئ عن حركة القطارات، خصوصاً في المناطق السكنية، حيث أكد وزير النقل على ضرورة عقد اجتماعات بين هذه الشركات ومسؤولي السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمصر لتحديد أوجه التعاون التكنولوجي المشترك مع بحث إمكانية توطين هذه الصناعات في مصر ونقل التكنولوجيا والخبرات للشركات والعمالة المصرية.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير الدعوة لكافة الشركات في سلوفينيا العاملة في مجال النقل لزيارة وزارة النقل المصرية والموانئ البحرية للتعرف على الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا في ظل إرادة سياسية داعمة لتطوير هذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.