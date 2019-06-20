شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه في ثاني أيام زيارته للعاصمة بوخارست، ويستقبل بمقر إقامته رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيزور بعد ظهر اليوم مبنى البرلمان الروماني لإجراء مباحثات موسعة مع كل من رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب بحضور رؤساء لجان المجلس، ويستكمل نشاط مساءً بلقاء عدد من كبار المسؤولين الرومانيين.

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وكان الرئيس قد عقد، أمس الأربعاء، جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بالاضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

والقى الرئيس كلمة في جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية التي منحت الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية.

وتضمنت كلمة الرئيس في إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين في هذا الإطار.