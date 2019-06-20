شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان التنزاني يزور جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، جوب بدوجاي، رئيس البرلمان التنزاني، والسفير عيسى سليمان ناصور، سفير تنزانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما.

اللقاء حضره الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الأفريقية التعاون بين الجانبين.

وأعرب رئيس الجامعة، خلال اللقاء، عن تطلعه لمزيد من التعاون البناء مع الجامعات التنزانية تسهم في تقديم نتائج ملموسة تلبي الاحتياجات الحقيقة للمجتمع التنزاني، كما رحب بإستقبال طلاب من تنزانيا للدراسة بالبرامج الدراسية أو التدريب بكليات الجامعة المختلفة.

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وأوضح أن منح دول حوض النيل التي تقدمها جامعة الإسكندرية تضع أولوية لترشيحات الحكومات الأفريقية التي تستهدف عودة الدراسين إلى أوطانهم والمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعى بمجتمعاتهم.

بدوره، قدم رئيس البرلمان التنزاني الشكر لجامعة الإسكندرية لدعمها المستمر للجامعات التنزانية من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم وتقديم المنح وإتاحة الدراسة بالعديد من البرامج الدراسية داخل جامعة الإسكندرية.

رئيس مجلس النواب والسفير التنزاتي يزوران جامعة الإسكندرية

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