شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عالمية تشهد تعامد الشمس على مذبح «الملاك» في عيده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية «كفر الدير» في منيا القمح بالشرقية تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل في عيده، الأربعاء.

تزامن ذلك مع قداس عيد الملاك ميخائيل، الذي حضره ممثلون عن وزارة الآثار ومعهد الفلك والتليفزيون الألماني وعدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية، ليشهدوا الظاهرة التي تتكرر مرتين في السنة بالكنيسة ذاتها، مرة في عيد استشهاد القديس مار جرجس (١ مايو) على مذبح مار جرجس، والأخرى يوم (١٩ يونيو) في عيد الملاك ميخائيل على مذبحه بالكنيسة.

وفي سياق رعوي آخر، افتتح نيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، مبنى الخدمات والعيادات الشاملة «سان جورج» لخدمة محافظة الشرقية كلها، وهو المعنى الذي أكد عليه نيافته خلال الافتتاح.