الدائرة الثالثة بمجلس الدولة تكرم المستشار "ممدوح صديق" لبلوغه سن التقاعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

كرم أعضاء الدائرة الثالثة عليا مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، المستشار الدكتور ممدوح صديق رئيس هيئة مفوضي الدولة وعضو المجلس الخاص، والذي يكتمل عطاؤه أول يوليو المقبل لبلوغه سن التقاعد، وذلك بحفل وداع نظمه أعضاء الدائرة برئاسة المستشار الدكتور عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة.

وأهداه أعضاء الدائرة درعًا مدون عليه بحروف فضية اللون "ممدوح والمدح فيه صواب عالم جليل صديق أواب، أنعم به وأكرم في كل كتاب، وإن له لزلفى وحسن مآب".

وتبادل صديق العناق والسلام مع قضاة الدائرة الثالثة، وسيطرت حالة من الفرحة ممزوجة بالحزن الداخلي في لحظات الوداع، وأظهر جميع الحضور الثناء علي المستشار ممدوح صديق، كونه قاض ورئيس تحلى بكريم الخلق وخفض الجناح لمن حوله.

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وأكد المستشار ممدوح صديق، خلال هذا التكريم، أنه تربى على القيم والأعراف القضائية، وما يجب أن يتحلى به القاضي من تصرفات حميدة، واحترام الأكبر بل والاستفادة من خبراته للوصل لروح الحقيقة لتحقيق العدالة المنشودة، وإيمانًا منه بأن "فوق كل ذي علم عليم ".

وأضاف أن التواضع من شيم القضاة، وكلما تبحر الإنسان في العلم والمعلومات، كلما أحس أنه أكثر جهلًا.

وأوصى في نهاية كلمته، بضرورة التآلف والتعاون بينهم، للوصول الى عنوان الحقيقة لإرساء المبادئ القانونية التي ستظل مخزون يُذكر عبر التاريخ، وأثنى على رئيس الدائرة والأعضاء المنظمين لحفل الوداع.