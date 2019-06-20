الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار ترقية موظفي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية، قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وبحسب القرار، يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016، والعاملين بالهيئات الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المشار إليه الشريعة العامة لهم. وجاء نص القرار كالتالي..

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