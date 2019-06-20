وفاة خالد أبو كريشة أمين نقابة المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
توفي خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين، اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان "أبو كريشة" بمسقط رأسه بمحافظة سوهاج.
ونعى سامح عاشور نقيب المحامين، ومجلس النقابة العامة للمحامين، المحامي خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، الذي وافته المنية اليوم الخميس، داعين الله له بالمغفرة والرحمة ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.
فى سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للمحامين عن إلغاء الحفل، الذي كان ستقيمه نقابتا محامي شمال وجنوب الجيزة لتسليم شهادات دورة معهد المحاماة الأولى، اليوم الخميس، الموافق 20 يونيو الحالي، بنادي المحامين النهري في المعادي، حدادا على خالد أبوكريشة.
أكدت النقابة العامة للمحامين، أنها فقدت أحد رجال العمل النقابي، أمينها العام خالد أبوكريشة، قائلة فى بيان: "تقبله الله في رحمته، وأسكنه فسيح جناته".
يذكر أن الراحل خالد أبو كريشة المحامي شغل منصب الأمين العام لنقابة المحامين وعضو الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب.
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