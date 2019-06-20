شاشات ودورات مياه.. القاهرة تنهي استعداداتها لاستقبال فرق وضيوف كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال فرق وضيوف أفريقيا المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تنطلق غدا الجمعة وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو القادم.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية، أنه جرى إتمام أعمال التطوير ورفع الكفاءة المكثفة التي شهدتها المناطق والمحاور المحيطة باستادات القاهرة والسلام والدفاع الجوي والسكة الحديد، والتي أصبحت جاهزة لاستقبال الفرق المشاركة والضيوف والوفود المرافقة لها من الدول الأفريقية.

وقال المحافظ إن جرى إقامة وتشغيل ونشر 30 وحدة دورات مياه عمومية متطورة واستخدامها بالمجان دون رسوم وملحق بهذه الوحدات منفذ لبيع المشروبات والمأكولات الخفيفة ومراقبة بالكاميرات، أربعة منهم بمحيط استاد القاهرة ومداخله والباقي تم توزيعه ونشره بأهم مناطق وأحياء القاهرة ومحيط كافة الأماكن التي قد تشهد إقبالا جماهيريا من المواطنين والضيوف خلال فترة البطولة.

Advertisements

وأضاف: "قد روعى فى اختيار تلك المواقع شروط الحفاظ على البيئة وبما لا يعوق الحركة المرورية، وبما يحقق الحفاظ على الشكل الحضارى اللائق للعاصمة".

وأضاف أنه تقرر تزويد 72 مركز شباب بالقاهرة بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة، بخلاف فتح معظم الأندية الكبرى أمام أعضائها للاستمتاع بالمشاهدة الجماعية.

ولفت إلى أن ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضيوف البطولة وتبني النظم الحديثة لتطويرها، خاصة مع انطلاق فاعليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

​