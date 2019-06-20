نائب محافظ القاهرة يبحث مع وفد تجاري صيني التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
بحث اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، نيابة عن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مع وفد تجاري صيني يزور القاهرة حاليا التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والصناعة والثقافة والتعليم والتجارة والكهرباء وكافة المجالات.
وقال فؤاد إن اللقاء يهدف إلى تعزيز سبل التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين الجانين .
يذكر أن مدينة شنغهاي تعد من أكبر المدن الصناعية بالصين ويبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة وبها 4500 ناطحة سحاب.
حضر اللقاء اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظة القاهرة.
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