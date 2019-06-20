أخبار مصر | الأزهر يدعو وسائل الإعلام العالمية لدعم ومساندة قضايا اللاجئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يدعو وسائل الإعلام العالمية لدعم ومساندة قضايا اللاجئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأزهر الشريف في اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام, عن دعمه الكامل للاجئين حول العالم، ويُذكر الأزهر بمعاناة أكثر من 70 مليون شخص، ما بين لاجئين (25.9 مليون) وملتمسي لجوء (3.5 مليون) ونازحين داخلياً (41.3 مليون)، يُمثل الأطفال أكثر من نصفهم.

وأكد الأزهر أهمية الدفاع عن قضايا اللاجئين التي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم، والذين يضطرون فى كل عام لمغادرة بلدانهم بحثا عن الأمان بسبب الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية التى لحقت ببلادهم, حيث تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة إلى أنه في كل دقيقة يضطر حوالي 25 شخصًا إلى ترك بلادهم وكل ما يملكونه بحثًا عن حياة أكثر أمانًا.

ودعا وسائل الإعلام العالمية إلى مساندة قضايا اللاجئين، حيث يقع على عاتقها دور كبير في التعريف بقضاياهم والدفاع عن حقوقهم وخلق رأى عالمي سليم لدعم مواقفهم, منددا باستخدام بعض المصطلحات التي تشوه صورة اللاجئين, كإطلاق مصطلح المهاجر غير الشرعي على اللاجئ.

وشدد الأزهر على ضرورة احترام الحقوق والحريات التى كفلتها المواثيق الدولية للاجئين، ومن قبلها الشرائع السماوية, آملا أن يتكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الظواهر والأسباب التي تضطر بعض الأشخاص قسرًا إلى مغادرة بلدانهم وأوطانهم، سائلين المولى –عز وجل- أن ينعم على عالمنا بالسلام والأمن والأمان.