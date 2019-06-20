أخبار مصر | 'الصحفيين' تنعي الأمين العام لـ'المحامين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنعي الأمين العام لـ'المحامين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت نقابة الصحفيين، نقيبًا ومجلسًا وأعضاءً، النقابي الجليل خالد أبوكريشة الأمين العام لنقابة محامين مصر.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرة وأحباء الفقيد، ولنقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء النقابة.

وقالت النقابة في بيان لها: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكريم برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته".

وكان نعى سامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة، الأمين العام للنقابة خالد أبو كريشة، داعين الله له بالمغفرة والرحمة ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.

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يذكر أن الراحل خالد أبو كريشة المحامي شغل منصب الأمين العام لنقابة المحامين و عضو الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب .

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في سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للمحامين عن إلغاء الحفل، الذي كان ستقيمه نقابتا محامي شمال وجنوب الجيزة لتسليم شهادات دورة معهد المحاماة الأولى، اليوم الخميس، الموافق 20 يونيو الحالي، بنادي المحامين النهري في المعادي، وذلك حدادا على خالد أبوكريشة.

وأكدت النقابة العامة للمحامين، أنها فقدت أحد رجال العمل النقابي، أمينها العام خالد أبوكريشة، قائلة فى بيان: "تقبله الله في رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الراحل خالد أبو كريشة المحامي شغل منصب الأمين العام لنقابة المحامين و عضو الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب .

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