أخبار مصر | أكاديمية الأزهر تنظم رحلة سياحية للأئمة الوافدين للتعريف بالحضارة المصرية ودعم السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية الأزهر تنظم رحلة سياحية للأئمة الوافدين للتعريف بالحضارة المصرية ودعم السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، رحلة سياحية إلى أهرامات الجيزة للأئمة الوافدين المتدربين بالأكاديمية، ويبلغ عددهم 60 إمامًا وافدًا من تسع جنسيات هي: (الهند– بورما– الصين– جنوب أفريقيا– إندونيسيا– روسيا– نيجيريا– سريلانكا- الفلبين).

وصرح الدكتور محمد عيسى، رئيس الأكاديمية، أنَّ هذه الرحلة السياحية تأتي في إطار ترسيخ قيم التنوع واختلاف الثقافات والتعريف بالثقافة والتاريخ المصري العريق، ودعم حركة السياحة، والتأكيد على الاستقرار ودعم الاقتصاد المصري، وإيصال رسالة إلى العالم بأنَّ مصر واحة السلام والأمان، حيث تأتي هذه الرحلة بعد أسبوع من الرحلة التي نظمتها الأكاديمية إلى المتحف المصري، وذلك وفق برنامج ترفيهي وتثقيفي تسعى الأكاديمية لتنفيذه بجانب البرنامج العلمي والأكاديمي.

واستعرض الدكتور محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الأكاديمية، خلال الزيارة تاريخ إنشاء الأهرامات، وأنَّ زيارة المتاحف والنظر في آثار السابقين من الأشياء التي حث عليها القرآن الكريم، للتعرف على سنن الله في خلقه، وأنَّ المحافظة على آثار السابقين من صميم الدين الإسلامي، الذي يرفض ما تقوم به الجماعات المتطرفة من تدمير للآثار التاريخية والتماثيل والمعابد، وأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم حافظوا على حضارات الأمم السابقة ولم يمسوها بسوء.

من جانبهم، أبدى الأئمة والوعاظ الوافدون إعجابهم بالحضارة المصرية والمتحف المصري الذي يعد واحدًا من أهم وأشهر المتاحف العالمية، وما وصلت إليه من نهضة وتقدم في شتى مناحي الحياة، معربين عن تقديرهم للأزهر الشريف، وما يقوم به من دور مهم في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، وفقًا لمنهج وسطي معتدل، مؤكدين أنَّهم سيعودون إلى بلادهم ناقلين ما تعرفوا عليه، ليكونوا سفراء للأزهر ورسالته العالمية.