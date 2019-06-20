أخبار مصر | العاصمة تنهي استعداداتها لبطولة أفريقيا بـ30 دورة مياه مجانية وشاشات عرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاصمة تنهي استعداداتها لبطولة أفريقيا بـ30 دورة مياه مجانية وشاشات عرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر لها أن تنطلق غدًا الجمعة، وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو القادم، من خلال إتمام أعمال التطوير ورفع الكفاءة المكثفة التي شهدتها المناطق والمحاور المحيطة باستادات القاهرة والسلام والدفاع الجوى والسكة الحديد، وأصبحت جاهزة لاستقبال الفرق المشاركة والضيوف والوفود المرافقة لها من الدول الأفريقية.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أنه في إطار الإجراءات التى اتخذتها المحافظة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضيوف البطولة وتبنى النظم الحديثة لتطويرها خاصة مع انطلاق فاعليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، تم إقامة وتشغيل ونشر 30 وحدة دورات مياه عمومية متطورة واستخدامها بالمجان دون رسوم، وملحق بهذه الوحدات منفذ لبيع المشروبات والمأكولات الخفيفة ومراقبة بالكاميرات، 4 منهم بمحيط إستاد القاهرة ومداخله، والباقي تم توزيعه ونشره بأهم مناطق وأحياء القاهرة ومحيط كافة الأماكن التي قد تشهد إقبالا جماهيرياَ من المواطنين والضيوف خلال فترة البطولة، وقد راعى فى اختيار تلك المواقع شروط الحفاظ على البيئة وبما لا يعوق الحركة المرورية وبما يحقق الحفاظ على الشكل الحضاري اللائق للعاصمة.

وأعلن المحافظ، أنه تقرر تزويد 72 مركز شباب بالقاهرة بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري فى البطولة، هذا بخلاف فتح معظم الأندية الكبرى أمام أعضائها للاستمتاع بالمشاهدة الجماعية.