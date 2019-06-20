أخبار مصر | محافظ الجيزة: لجنة لمتابعة حظائر تربية الخنازير بالمعتمدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: لجنة لمتابعة حظائر تربية الخنازير بالمعتمدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر كافة حظائر تربية الخنازير بمنطقة المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة، وذلك حفاظًا على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة.

وقال راشد، إن اللجنة ستقوم بالمرور الدوري على حظائر تربية الخنازير بالوحدة المحلية بالمعتمدية مرة على الأقل أسبوعيًا وتوعية وتحفيز أصحاب تلك الحظائر على النظافة المستمرة واللازمة، إضافة إلي متابعتهم وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يخالف ذلك أو أي مخالفات أخرى يتم ضبطها.

وأشار المحافظ أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة عضو من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وعضو من إدارة شئون البيئة بكل من المحافظة، ومركز ومدينة كرداسة وعضو من الوحدة المحلية بالمعتمدية إضافة إلي من تراه اللجنة للاستعانة به.

ومن جانب أخر تواصل محافظة الجيزة، أعمال رفع كفاءة وتمهيد ورفع مخلفات شارع ترعة المريوطية بحى العمرانية، تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق وتوسعته، حيث تم رفع كافة المخلفات وجارى إزالة الإشغالات من جانبي الطريق، وذلك لتوسعته لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة عليه، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع شركات المرافق (الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات) لإزالة أي معوقات تواجه الشركة المنفذة لأعمال الرصف.