أخبار مصر | رئيس "شكاوى النواب" يناشد المواطنين الإبلاغ عن أي شخص غير مستحق للدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "شكاوى النواب" يناشد المواطنين الإبلاغ عن أي شخص غير مستحق للدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبذل جهودا كبيرة لدعم الطبقات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا، وقامت بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لصالح هذه الفئات.

وأضاف "العادلى"، أن الدولة تتعامل بجدية كبيرة فى ملف الدعم ووصوله لمستحقيه، فقامت بتنقية كشوف المستحقين للدعم ويتم استبعاد أى مواطن غير مستحق من البطاقات التموينية حتى لا يأخذ حق مواطن آخر، فهناك 70 مليون مواطن يستفيدون من الدعم التموينى، وهو رقم كبير ويحمل خزينة الدولة مبالغ كبيرة، ورغم ذلك الدولة ملتزمة بمسئوليتها تجاه المواطن وتدرك ما يعانيه المواطنون خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعرضت لها البلاد، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أى شخص غير مستحق للدعم حتى يتم فحص أوراقه، وفى حالة التأكد من عدم استحقاقه يتم استبعاده فورا.