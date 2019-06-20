أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: مؤتمر عام لمناقشة أوضاع الصحافة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: مؤتمر عام لمناقشة أوضاع الصحافة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال عبد الرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، ورئيس هيئة التأديب، عن أن النقابة بدأت الإعداد لعقد مؤتمر عام لمناقشة التحديات التي أدت لتراجع الصحافة الورقية في مصر في ظل المنافسة الشرسة مع التكنولوجيا الحديثة والتراجع المستمر للاستثمار في صناعة الصحافة، وهو ما ترتب عليه إغلاق عشرات الصحف، وتسريح المئات من الصحفيين.

وقال "عبدالرحيم" في تصريحات صحفية، إن المؤتمر التي تنظمه لجنة التدريب وتطوير المهنة، سيُعقد في يوليو المقبل، وسيستمر لمدة أربعة أيام، بمعهد التدريب بمقر النقابة، تحت شعار "مستقبل الصحافة الورقية - التحديات والحلول"، مؤكدًا أنه سيناقش الأزمات التي تعاني منها الصحافة الورقية في الوقت الراهن، وأهمها التطور وارتفاع أسعار الورق ومواد الطباعة، وتراجع الإعلان مما أدى إلى تراجع أرقام التوزيع.

وأضاف أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر نخبة من كبار الكتاب وشيوخ المهنة، وقدامى النقابيين، ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، وممثلي عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونخبة من الأكاديمين من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية، وبمشاركة شباب الصحفيين.

وأكد "عبدالرحيم" أن المؤتمر يهدف إلى وضع خطط وآليات جديدة، من شانها إنقاذ الصحافة وتطوير مضمونها، بما يتناسب مع احتياجات ورغبات واهتمامات القراء، مشددًا على أن مستقبل الصحافة مرتبط بقدرتها على التطور ومجراة الصحافة الإلكترونية عن طريق الاهتمام بما وراء الخبر، من خلال التحليل والمتابعة، وعقد دورات تدريبية لتطوير الأداء المهني.

وتابع: "إن التحديات التي واجهت الصحافة الورقية، أفقدتها ثقة قرائها، وحصرتها في دائرة ضيقة من الانتشار والتأثير، ورغم ذلك كله ورغم التحديات الجسام، فأن الصحافة الورقية لن نمت ولن تندثر".