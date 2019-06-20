أخبار مصر | ردًا على تصريحات "أردوغان".. "القصبي":"انشغل بأمور بلدك فقط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ردًا على تصريحات "أردوغان".. "القصبي":"انشغل بأمور بلدك فقط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" من محاولات البعض بالتدخل في الشئون الداخلية للبلاد.

وأعلن "القصبي" رفضه التام لتدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مُعلقًا على طلبات البعض من إجراء تحقيق داخلى حول وفاة أحد المتهمين أمام عيون الكاميرات، مًتسائلا:"يامن إدعيتهم بالايمان بالله هل يوجد على وجه الارض شخص محصن من قدر الله؟ وهل لديكم ضمانات بأعماركم؟ صوبوا إلى رشدكم وإنقضاء عمر الانسان أمر بيد الله يحدده كما يشاء، مُضيفًا أنه مازالت الأجندات الخارجية من بعض الدول والمنظمات والاحزاب الأروبية تسعى الى زعزعة الاستقرار والامن بالبلاد بعدما حققنا تقدما إقتصاديا ونجاحا فى النهوض بالبنية التحتية بعد مرحلة أوشكت فيها البلاد على الدخول فى حرب أهلية.

كما أكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الله بفضله جعلنا ننهض ونحول البلاد ونسترد الأمن والأمان والسلم وبدأنا نتحول من دولة مستهلكة فى كل شئ الى دولة منتجة ومصدرة للطاقة وأصبحت الدولة تمتلك درع وسيف فى حماية أمنها القومى المصرى والعربى، موجها رسالة للرئيس التركى أردوغان قائلا:"أنشغل بشئون بلادك فقط"، مؤكدًا أننا سنستكمل مسيرتنا مهما إنزعج الحاقدين والحاسدين بنهضة بلادنا.