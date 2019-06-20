أخبار مصر | متحدث "الحركة الوطنية": إجراءات تأمين بطولة أمم أفريقيا رسالة ردع للإرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث "الحركة الوطنية": إجراءات تأمين بطولة أمم أفريقيا رسالة ردع للإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد العوامي، المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن ما نشاهده من احتياطات امنية وانتشار مكثف لرجال الأمن في محيط الملاعب المقرر إقامة عليها مباريات بطولة كاس الامم الافريقية لكرة القدم رسالة ردع الي كل من تسول له نفسة المساس بأمن مصر وضيوفها الكرام.

وأشار إلى أن الأقوال الأمنية المنتشرة والمرافقة لتامين تحركات الضيوف وخطوط سيرهم وكذلك الارتكازات الأمنية وما يواكبها من انتشار لرجال البوليس السريين وغيرها من الإجراءات الاحترازية جميعها تعكس جاهزية وتأهب اجهزتنا السيادية والأمنية وقدرتها الفائقة علي احكام قبضتها الأمنية بما يضمن سلامة البطولة وسلامة كل الوفود والضيوف المشاركين.

وتابع: "نعلم ان المحيط الدولي ملغوم بإرهاب اعمي يستهدف الجميع ولا يستثني أحدًا وندرك ان مصر في قلب هذا المحيط ومستهدفة من قبل اهل الشر ومخابرات العار وانظمة الحكم في دول الغدر والخيانة وان أمثال هؤلاء لا يريدون بمصر الخير بل ويتربصون بنا وبدولتنا وبالتالي بنبغي علينا نحن المصريون ان نكون اكثر وعيًا واعمق فهمًا وإدراكًا لمخاطر هذا المحيط الملغوم".

وشدد العوامي على أن الأمن ليس مسئولية رجال الشرطة فقط بل مسئولية كل مواطن وذلك بالاستجابة لاي إجراءات احترازية تُتخذ من اجل حماية البطولة وتنظيم فاعلياتها وايضًا التعاون مع رجل الامن في الشارع ومع الضيوف المشاركين حتي ولو بكلمة او بابتسامة يساهم في اخراج المشهد بشكل يليق بالدولة المصرية ذات الحضارة العريقة.