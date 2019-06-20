أخبار مصر | في ختام زيارته لبكين.. رئيس البرلمان: نثمن التعاون بين مصر والصين لمكافحة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ختام زيارته لبكين.. رئيس البرلمان: نثمن التعاون بين مصر والصين لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له، بوانج تشي شان نائب الرئيس الصيني، في ختام زيارة الأول الرسمية على رأس وفد برلماني لجمهورية الصين الشعبية.

فى مستهل اللقاء، أعرب عبد العال عن سعادته بالمستوى الذى وصلت إليه العلاقات المصرية الصينية، والذى يتناسب مع ما لدى البلدين من قواسم حضارية مشتركة، ورؤى متقاربة إزاء العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المُشترك، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص على توطيد هذه العلاقة وهو ما ظهر جليًا في الزيارات المتبادلة والمتكررة، مُشيدًا بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية والصينية، الذى تمثل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى المتبادلة أحد أبرز مؤشراته، وهو ما يلقي بظلاله الإيجابية على العلاقات بين البلدين الصديقين، كما أشاد بالدور المحوري الذى تقوم به الصين على الصعيد الدولي، خاصة على مستوى دعم الأمن والسلم الدوليين.

وثمن عبد العال الدور الصيني البارز في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق المصري الصيني في هذا الشأن، كما أشاد بالدعم الصيني للمواقف والقضايا المصرية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الدور التنموي الصيني الخالي من المشروطية السياسية في القارة الإفريقية، داعيًا الجانب الصيني إلى أن يكون هناك تنسيقًا ثلاثيًا مع مصر في إفريقيا خاصة في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا على أهمية تطوير العلاقات المصرية الصينية على المستوى البرلماني، مشيرًا إلى وجود العديد من الآليات التعاونية البرلمانية المصرية الصينية حيث توجد جمعية للصداقة البرلمانية المصرية الصينية، فضلًا عن وجود آلية التبادل الدورية البرلمانية المصرية الصينية والتى ستعقد اجتماعها الخامس خلال تلك الزيارة.

من جانبه، شدد وانج تشي شان نائب الرئيس الصيني على عمق العلاقات المصرية الصينية والتى تعبر عن القواسم التاريخية التى تربط الشعبين الصديقين وهو ما مثل حافزًا هامًا للقيادة السياسية فى البلدين للبناء على تلك العلاقات حتى وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في ضوء رؤى متقاربة للبلدين تجاه العديد القضايا محل الاهتمام المُشترك.