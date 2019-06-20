أخبار مصر | مصدر بمصر للطيران يكشف تفاصيل "انحراف" بالون بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بمصر للطيران يكشف تفاصيل "انحراف" بالون بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مسئول بوزاره الطيران المدني، أنه تم انحراف بالون طائر صباح اليوم غرب محافظة الأقصر، مما أدى إلى هبوط البالون بشكل طبيعي وآمن في منطقة جبلية، وكان على متنه 11 راكبًا.

وقامت وزارة الطيران المدنى فور إبلاغها بالواقعة بالتواصل مع قوات البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة المصرية لاتخاذ التدابير اللازمة، والتحرك بسرعة حيث تم الدفع بطائرة للبحث عن البالون، وقد تم تحديد موقعه والعثور على البالون بحالة جيدة وهبوطه بشكل طبيعى وأمن وتم الاطمئنان على جميع الركاب الموجودين على متنه.ِ