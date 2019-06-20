أخبار مصر | برلمانية تخاطب رئيس الوزراء بشأن تقنين الأقفاص السمكية بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تخاطب رئيس الوزراء بشأن تقنين الأقفاص السمكية بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الأقفاص السمكية بقناطر أدفينا-كفر الشيخ وتشرد أكثر من ستة آلاف أسرة.

وأوضحت ابو السعد، أن محافظ البحيرة اصدر قرار بان يكون قيمة التقنين مرتفعة جدا بقيمة 100 جنية للمتر الواحد، بما يعني ان اقل الأقفاص حجما ستتكلف 10 آلاف جنية، بما لا يستطيع أصحاب هذه المهنة أن يوفوا به، لاسيما وأن دورة حياة الأسماك تتجاوز السنة ونصف السنة، مؤكدة أن صدور مثل هذا القرار يعني القضاء على أصحاب المهنة والقضاء على مصدر رزقهم، نظرا لاستحالة الوفاء بقيمة التقنين التى تجاوز الألفات للقفص السمكي الواحد.

ولفتت النائبة البرلمانية، أن هذه الأقفاص تتعرض للكثير من المخاطر نتاج لفتح القناطر الخيرية في بعض الأحيان لسرعة دوران المياه فى مصب نهر النيل، مُطالبة بإعادة النظر فى قيمة التقنين نظرا للمبالغة الشديدة بها، لدرجة يستحيل على أصحاب هذه المهن الوفاء بها، ولما لهذا القرار من تبعات تؤدى إلى تشريد هذه الأسر.