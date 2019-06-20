أخبار مصر | برلمانية تناشد الرئيس لحل أزمة المياه بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تناشد الرئيس لحل أزمة المياه بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتدخل وحل أزمة تسرب المياه ببدرومات عقارات أرض عزيز عزت بامبابة، بعدما فشلت كل القيادات الحكومية، ولم تجد ملاذ الا فخامة الرئيس.

وقالت شادية ثابت، إن الأسر بإمبابة تموت موتا بطيئا نتاج تسرب الصرف أسفل بدرومات عقارات أرض عزيز عزت بإمبابة ومعرضين لخطر الانهيار والموت فى اى لحظة، ناهيك عن الأزمات البيئية والصحية للمواطنين، مُضيفة أنها توجهت بطلبها هذا الى اللواء محافظ الجيزة اللواء احمد راشد، ومحمد نور، رئيس حى إمبابة، لحل هذه المشكلة ورفع كفاءة البدرومات وإزالة القمامة بها، وتصليح الصرف الصحى، ولكن دون أي استجابة طيلة أشهر سابقة.

وناشدت النائبة البرلمانية الرئيس للتدخل لحماية هذه الاسر ورفع المعاناة عنهم.