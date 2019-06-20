أخبار مصر | شهادة "قيد الحياة" تعيد 40 ألف جنيه معاشاً لأسرة مصري توفي بإيطاليا‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهادة "قيد الحياة" تعيد 40 ألف جنيه معاشاً لأسرة مصري توفي بإيطاليا‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث ألتماس السيدة "زينب . م. أ"من محافظة الدقهلية التي تلتمس مساعدتها في معرفة سبب توقف هيئة التأمينات الإيطالية منذ فبراير الماضي عن صرف معاشها عن زوجها المتوفي في ميلانو في 2009.

وتواصل هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران لمعرفة أسباب وقف المعاش وفقا لتعليمات الوزير، حيث أشار إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، أفادت أن صاحبة المعاش لا بد أن تقدم شهادة تفيد بقاءها علي قيد الحياة، وهذا إجراء متبع هنا للتأكد من أن المعاشات تصل لمستحقيها.

وتواصل المستشار العمالي بميلانو بالسيدة" زينب . م. أ " تليفونيا في مصر وارشادها بالمطلوب، وظل علي تواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية حتي تم التأكد من أنها أرسلت الشهادة بالفعل ، وقد تم رد المعاش إليها ، فضلا عن متأخراته بقيمة إجمالية 40 ألف جنيه مصري.