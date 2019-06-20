مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. سرقة سفير والإفراج عن 504 سجناء.. وفضائح الإخوان الجنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. سرقة سفير والإفراج عن 504 سجناء.. وفضائح الإخوان الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1-مفاجآت حول سرقة نصف مليون جنيه بالشيخ زايد.. و"سفيرنا السابق بالإمارات" كلمة السر
2-"وقعت عليه مياه مغلية".. إخلاء سبيل سيدة وزوجها بواقعة وفاة طفلها بدار السلام
3-من "قطع شرايينه" لـ"خبطه بالحائط".. تفاصيل قتل سيدة لحماها ببولاق الدكرور
4-"كسر بالجمجمة والعمود الفقري".. دفن ضحية حادث محور 26 يوليو
5-قرار هام للنيابة اتجاه خادمة فلبينية سرقت الفنانة فيفي عبده
6-تأجيل محاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلي بتهمة التزوير لجلسة 16 سبتمبر
7-فضائح بـ"الجملة".. كيف احتقرت جماعة الإخوان الإرهابية "المرأة"
8-تأجيل محاكمة المعزول وقيادات الإخوان بـ"اقتحام الحدود" لـ26 يونيو
9-"هشغلك برا".. ضبط سائق استولى على 65 ألف جنيه من آخر بزعم تسفيره
10-سقوط مسؤول بوحدة محلية بالدقهلية مكن آخرين من البناء المخالف
11-الإفراج عن 504 سجناء بموجب عفو رئاسي
12-قبول طلب رد قاضي "التلاعب بالبورصة" وتغيير هيئة المحكمة
13-تأجيل الدعوى المقامة ضد أمير قطر لتعويضات أسر الشهداء إلى 18 يوليو