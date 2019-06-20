مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. سرقة سفير والإفراج عن 504 سجناء.. وفضائح الإخوان الجنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. سرقة سفير والإفراج عن 504 سجناء.. وفضائح الإخوان الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، من اليوم الخميس، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت إنتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة " الخليج 365" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي.

1-مفاجآت حول سرقة نصف مليون جنيه بالشيخ زايد.. و"سفيرنا السابق بالإمارات" كلمة السر

2-"وقعت عليه مياه مغلية".. إخلاء سبيل سيدة وزوجها بواقعة وفاة طفلها بدار السلام

3-من "قطع شرايينه" لـ"خبطه بالحائط".. تفاصيل قتل سيدة لحماها ببولاق الدكرور

4-"كسر بالجمجمة والعمود الفقري".. دفن ضحية حادث محور 26 يوليو

5-قرار هام للنيابة اتجاه خادمة فلبينية سرقت الفنانة فيفي عبده

6-تأجيل محاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلي بتهمة التزوير لجلسة 16 سبتمبر

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7-فضائح بـ"الجملة".. كيف احتقرت جماعة الإخوان الإرهابية "المرأة"

8-تأجيل محاكمة المعزول وقيادات الإخوان بـ"اقتحام الحدود" لـ26 يونيو