مصر | "كانت بتحضر الطعام".. مصرع سيدة إثر اندلاع النيران بها في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت بتحضر الطعام".. مصرع سيدة إثر اندلاع النيران بها في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت سيدة مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق إثر اشتعال النيران بها حال إعدادها طعام داخل منزلها بقرية أبو صير التابعة لمركز شرطة البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للرائد احمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من مستشفي الحوامدية العام، بوصول سيدة مصابة بحروق متفرقة بجسدها، ووفاتها حال إسعافها متأثرة بإصابتها.

وكشفت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أنه حال إعداد المتوفاة الطعام بمنزلها، حدث تسرب غاز من إسطوانة البوتاجاز، ما أسفر عن إندلاع النيران بها، ووفاتها متأثرة بإصابتها.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

