مصر | مفاجآت حول سرقة نصف مليون جنيه بالشيخ زايد.. و"سفيرنا السابق بالإمارات" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت حول سرقة نصف مليون جنيه بالشيخ زايد.. و"سفيرنا السابق بالإمارات" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن مفاجآت مثيرة حول سرقة 560 ألف جنيه من مسكن أحد الأشخاص بمدينة الشيخ زايد، وتبين أنه سرق المبلغ المالي المشار إليه من الفيلا الخاصة بالسفير المصري السابق بدولة الإمارات العربية، وأن الفيلا خاصته بحي الدبلوماسيين بمدينة الشيخ زايد.

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة 560 ألف جنيه من منزل، أحد الأشخاص بمدينة الشيخ زايد، وتبين أن خفير خصوصي كان يعمل لديه وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة حقيبة من داخل مسكنه بدائرة القسم، وبداخلها مبلغ مالي 560 ألف جنيه مصرى، بعض العملات الأجنبية.

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وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات السرقة، بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة خفير خصوصى كان يعمل لدى المجنى عليه، مُقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث اكتوبر، والقوة المرافقة له من ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مُستغلًا طبيعة عمله بمسكن المبلغ، وأرشد عن 65 ألف جنيه، مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وقرر قيامه بتغيير باقي العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، وشرائه شقة سكنية بمحافظة المنيا، وسيارة ملاكى، وأجهزة كهربائية، وإنفاقه بعض المبالغ المالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.