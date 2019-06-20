مصر | النيابة: لا شبهة جنائية في وفاة طفل وقعت عليه مياه مغلية بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: لا شبهة جنائية في وفاة طفل وقعت عليه مياه مغلية بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسلمت نيابة دار السلام تقرير مفتش الصحة في واقعة وفاة رضيع يبلغ من العمر 3 سنوات إثر سقوط مياه مغلية عليه أثناء لهوه في المنزل.
وجاء في تقرير مفتش الصحة أفاد بوجود حروق متفرقة بالجسد وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة.
وتعود التفاصيل عندما تلقي قسم شرطة دار السلام من مستشفي القصر العيني بوصول الطفل محمد احمد 3 سنوات جثة هامدة أثر اصابته بحروق عميقة من الدرجة الثانية متفرقة بالجسم حيث سقط إناء به ماء مغلي أودى بحياته على الفور.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي ضدرت قرارها السابق.