مصر | النيابة: لا شبهة جنائية في وفاة طفل وقعت عليه مياه مغلية بدار السلام

وجاء في تقرير مفتش الصحة أفاد بوجود حروق متفرقة بالجسد وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتعود التفاصيل عندما تلقي قسم شرطة دار السلام من مستشفي القصر العيني بوصول الطفل محمد احمد 3 سنوات جثة هامدة أثر اصابته بحروق عميقة من الدرجة الثانية متفرقة بالجسم حيث سقط إناء به ماء مغلي أودى بحياته على الفور.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي ضدرت قرارها السابق.